مدير تنفيذ محطة بشتيل: المشروع يسع 250 ألف راكب يوميا

قال المهندس حسين شحاتة، مدير تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر، إنه تم تصميم المحطة لتسع 250 ألف راكب يومياً، والمشروع تنموي وحضاري ومن أهم مشاريع وزارة النقل، وسبب التفكير فيه هو تخفيف الازدحام والتكدس المروري في منطقة محطة رمسيس.

المحطة تهدف لخدمة أهالي الصعيد

وأضاف لـ«الوطن»، أن المحطة تهدف لخدمة أهالي الصعيد، وأن اختيار مكان الشروع موفق لأن محافظة الجيزة بوابة لصعيد مصر واختيار الطراز الفرعوني في تصميم المحطة لأن تكون بوابة لصعيد مصر.

وأكد أن المحطة حديثة ومتطورة بها أحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة وبوابات أمنية في جميع مداخل المحطة، وشاشات ونظام حجز التذاكر الإلكترونية مكن TVM.

حجز التذاكر من خلال 28 شباك

وأشار إلى أن المحطة مكيفة ومبنى المحطة الرئيسي به دور بدروم يسع 250 سيارة يتم ربطها بالطرق المحيطة بأنفاق معينة، لافتاً إلى أنه تم دراسة حركة المشروع لتستوعب أكثر من 250 ألف راكبا يوميا سواء راكب أو متسوق في المول التجاري، مؤكدا توجد أكثر من وسيلة لحجز التذاكر من خلال 28 شباك تذاكر، وشبابيك تذاكر خاصة بذوي الهمم.