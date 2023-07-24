 محطة سكك حديد صعيد مصر في بشتيل تتأهب للافتتاح الرئاسي (صور)

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر في بشتيل، تمهيداً للافتتاح الرئاسي خلال الفترة المقبلة، موضحاً جاهزية مبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31.000 متر مربع ويتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضي ‏يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور الأول والثاني، وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

28 شباك تذاكر

كما يشتمل المبنى على 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

ونوه تقرير وزارة النقل، إلى الانتهاء من تأثيث المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

أيضاً جاهزية نفقين للسيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور ونفقين للسيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

جاهزية أرصفة المحطة المختلفة

وأكّد التقرير جاهزية أرصفة المحطة المختلفة، إذ يشتمل المبنى على 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان، و4 أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، إضافة إلى ‏سكك حوش المحطة ‏وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ «أسوان - إسكندرية - المناشي - البضائع» إذ يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كيلومترًا بعدد 89 مفتاحًا.

مرور عدد من قطارات السكك الحديدية

شهدت المحطة مرور عدد من قطارات السكك الحديدية القادمة من وإلى كل محطات الوجه البحري، ونوه التقرير إلى جاهزية المباني الخدمية لهيئة سكك حديد مصر وكذلك جاهزية ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة،‏ بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني «محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق».