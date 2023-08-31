رئيس هيئة السكك الحديدية: محطة بشتيل ستوفر تكلفتها بالكامل

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنّ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر في بشتيل، هي محطة تنموية وليست محطة سكك حديد فقط، موضحا أنّ الإنشاء بدأ منذ عامين، وخلال أيام قليلة ستدخل المحطة إلى الخدمة.

وأضاف المهندس محمد عامر، خلال جولة بالمحطة، أن المحطة ستحقق تكلفتها بالكامل، حيث تضم مولات تجارية مهمة، ومجموعة ورش لخدمة القطارات، كما خلقت آلاف من فرص العمل.

ورش لخدمة القطارات

وأكد أنّ منطقة بشتيل كانت أرضا خالية، والمحطة خلقت فيها مجتمعا تنمويا متكاملا، وهي إضافة للمحطات ولست بديلة عن محطة رمسيس، ومرتبطة بمحاور مرورية ووسائل نقل جماعي متعددة، مثل المونوريل والمترو.

وتابع أنّها تشتمل على جراج وأنفاق تربط المنطقة ببعضها، وهي محطة تنموية تغير شكل المنطقة، وكانت عبارة عن أرض مهجورة.