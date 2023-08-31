«التعليم» توجّه بحصر الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة والدامجة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن طلب وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

حصر الطلاب ذوي الإعاقة

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بالتعاون مع قسم الإحصاء بسرعة موافاة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة بملف أكسل يحتوي على البيانات المطلوبة، وتشمل بيانات طلاب مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام في موعد غايته الأحد 3 سبتمبر المقبل ، بيانات الطلاب المدمجين بكافة المدارس الرسمية والخاصة والحكومية والفنية فى موعد غايته الأحد 10 سبتمبر 2023.

بيانات الطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بتوجيه من مدير إدارة التربية الخاصة بموافتنا بملف يحتوي علي البيانات المطلوبة بحصر الطلاب «الإدارة التعليمية - المدرسة - الصف الدراسي - الاسم الرقم القومي - رقم الهاتف - الإعاقة».