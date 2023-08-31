وزير التعليم يصل إلى مطروح لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام مطروح، في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

متابعة استعدادت الدراسة 2023

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم، وسحر عيد، عضو مجلس النواب، وجمال الشورى، عضو مجلس النواب، والمهندس طارق عبد الله، مدير عام الأبنية التعليمية، بالمحافظة وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

حجر أساس مجمع مدارس الريفية

ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي، واللواء خالد شعيب، حجر أساس مجمع مدارس الريفية، التي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوي، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح.

وفي ختام الزيارة، يعقد الوزير اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، للاطمئنان على استعدادات العام الدراسي الجديد.