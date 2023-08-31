العائلات السورية تعاني من ارتفاع الأسعار مع بداية العام الدراسي (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «العائلات السورية تعاني من ارتفاع الأسعار مع بدء العام الدراسي».

وذكر التقرير: «أحلامهم بسيطة، ينتظرون الصباح من أجل حمل حقائبهم وبداية يوم دراسي جديد، لكنّ الأزمات المتتالية التي حاصرت سوريا على مدار سنوات أثرت على عائلاتهم وأوضاعهم الاقتصادية».

وأضاف: «منذ الأزمة السياسية في عام 2011، والأخرى الاقتصادية في عام 2020، ثم الزلزال المدمر في فبراير الماضي، أصبح الوضع في سوريا قاسيا وأثر على عودة الدراسة وكمية التبرعات بالمستلزمات المدرسية للأطفال المحتاجين».

وتابع التقرير: «العاملون في منظمات المجتمع المدني التي تساعد بعض الأسر في سوريا، أكدوا أنّ بلادهم محاصرة بالعقوبات الاقتصادية التي تسببت أيضا في ضعف الموارد».

تأثير كبير للتضخم الذي ضرب العالم

واستطرد: «التضخم الذي ضرب العالم وتسبب في أزمات اقتصادية عالمية ورفع الأسعار تسبب في ضعف الليرة السورية، وعدم قدرة بعض العائلات على شراء الحقائب ومستلزمات المدارس».