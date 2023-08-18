«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: «مجلس الأمناء» يناقش التضخم وقانون الأحزاب

سلط برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية سارة سراج، الضوء على التقرير الذي نشرته «الوطن» في عدد اليوم الجمعة، بعنوان «مجلس الأمناء يناقش الحبس الاحتياطي والتضخم والتعليم وقانون الأحزاب».

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الحوار الوطني يجعل كل شيء تحت الأضواء، مشيرةً إلى أنّها لا تشعر بوجود الأحزاب، مشيدةً بمناقشة قانون الأحزاب، وشددت على الأحزاب عليها أن تتواصل مع الناس.

وأضافت، أن الأحزاب يجب أن تنزل الشوارع وتتعامل مع احتياجات المواطنين، لافتةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن الإرادة المصرية لم يعلو عليها أي إرادة أخرى، موضحة أنه يتم العمل على إعادة بناء الدولة المصرية عبر عدد من المشروعات مثل «حياة كريمة».

زيارة الرئيس السيسي لمطروح

كما تحدثت فريدة الشوباشي عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطروح، موضحةً أنها تجسيد لشخصية رئيس الجمهورية، حيث يلتقي المواطنين كمواطن مصري بسبب بساطته، وهو ما يدخل السرور على قلوب الناس ويمنحهم الأمل، مشددةً على أن الأهالي هناك يدعمون رئيس الجمهورية ومُصرون على الاستمرار في البناء معه.

أهمية تنمية المناطق النائية

وأفادت بأن المناطق النائية في مطروح وغيرها تنتج محاصيل زراعية مهمة مثل الموالح، مشيرةً إلى أن الصوب الزراعية تضاعف الإنتاج وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.