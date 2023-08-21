رئيس صناع الخير: السيسي يقدر دور المجتمع المدني كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه سعيد بمؤسسة صناع الخير، التي شاركت في كل مبادرات التحالف، كما أن الرئيس السيسي يقدر دور المجتمع المدني في صناعة تغيير حقيقي داخل المجتمع المصري، ويرى أنه أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

زمزم: ندعم قيم التطوع والشمولية في وضع الأهداف

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بنى رؤيته للمؤسسات والجمعيات الأهلية على أطر عديدة، أهمها الاستثمار الأمثل للموارد، وتحفيز الطاقات، خاصة البشرية، وذلك من خلال دعم قيم التطوع والشمولية في وضع الأهداف والتكامل في تنفيذها والاستدامة في غايتها، والعدالة الاجتماعية في تقديم العون والمساعدة والتأهب الدائم للتدخل في حال حدوث كوارث أو أزمات لا قدر الله.

وحول سؤاله عن أهم توصيات الرئيس السيسي للجمعيات الأهلية المشاركة في التحالف الوطني، أكد «زمزم» أن الرئيس السيسي يولي العمل الأهلي المصري أهمية خاصة، مشددا على أنه يقدر جدا دور العمل الأهلي في صناعة تغيير حقيقي في المجتمع المصري، ويرى أنه أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ومنذ توليه مسئولية حكم مصر وهو دائم المتابعة لكل أعمالنا وأنشطتنا ودائما ما يوجهنا إلى ضرورة التكاتف والسعي، بل الانطلاق في عملنا إلى آفاق الإنجاز.