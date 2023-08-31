ضبط مخالفات مخابز بلدية في حملة تموينية بالدقهلية

ضبطت مديرية تموين الدقهلية، 21 مخبز بلدي توقفت عن الإنتاج في مركز المنصورة، وذلك خلال حملة تموينية بقيادة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، علاوة على ضبط مخالفات أخرى داخل المخابز منها إنتاج خبز ناقص الوزن، والتصرف في الدقيق المدعم.

وأعلنت مديرية تموين الدقهلية في بيان صحفي، أن الحملة خرجت فجر اليوم بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشديد الرقابة التموينية على المخابز، ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

قاد الحملة محمد دايرة، المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة المنصورة.

وأعلنت مديرية تموين الدقهلية نتائج الحملة وأكدت أنها أسفرت عن ضبط الآتي:

- عدد 21 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

- 4 محاضر نقص وزن الرغيف المدعم بمقدار من 9 :18 جرام.

- محضري تصرف في إجمالي 43 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 2 طن و150 كيلو جرام.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.