ضبط 17 مخالفة تموينية في حملة بمرسى مطروح أبرزها لحوم فاسدة

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمطروح من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الآلي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة مرسى مطروح، وجرى التحفظ عليها وتحريزها من خلال مسؤولي الحملة، في ظل استمرار الحملات التموينية وتكثيفها خلال موسم الصيف بكل من مطروح والضبعة.

حملة تموينية في مرسى مطروح والضبعة

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح إن الحملات تموينية استهدفت، اليوم كل من مركز مرسى مطروح والضبعة بالتنسيق بين إدارات الرقابة التموينية، وإدارة تنوين مطروح وإدارة تموين بالضبعة، وقامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية وخلال هذه الحملات جرى ضبط 17 مخالفة تموينية كان أبرزها لحوم غير مذبوحة بالسلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي زنة 40 كيلو بمرسى مطروح.

وأوضحت المهندسة أن الحملة أسفرت عن ضبط سجائر مجهولة المصدر 5980 علبة سجائر بمدينة الضبعة، بالإضافة مخالفات أخرى، وعرض وبيع لحوم غير مذبوحة بالسلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيع سجائر مجهولة المصدر، بدون مستندات، ومخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وجرى قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.

تكثيف الحملات في الذروة الصيفية بمطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببيان إلى مدير التموين بمطروح ومديري الإدارات التموينية بتواصل الحملات التموينية وتكثيفها خاصة في الفترة الحالية في عز الذروة الصيفية، والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توافر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح.