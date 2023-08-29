ضياء رشوان: «بريكس» قرر ضم مصر لأنها إضافة للتجمع الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الإعلام الأجنبي في البداية لم يلتفت للحوار الوطني، لكن بعد أن بدأ الحوار يحقق نتائج بدأت وسائل الإعلام الغربي تنشر أخباره، وحضر نحو 40 ممثلا لوسائل إعلام أجنبية افتتاح جلسات الحوار في 3 مايو الماضي.

الإعلام الغربي يبحث عن المصائب

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الملاحظ في تغطية الإعلام الغربي للحوار الوطني أنه لم يذكر أي خبر عن الحوار الوطني إلا بشكل إيجابي بنسبة تصل إلى 90%.

وأوضح أن قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزة؛ فالإعلام الغربي يبحث عن المصائب، ومادام لم يذكر الحوار الوطني فهذا يعني أن الحوار يسير في طريق صحيح.

التجمع أنشئ لينافس صندوق النقد الدولي

وعن البريكس، قال رشوان إن هذا التجمع أنشئ لينافس صندوق النقد الدولي، وبالتالي لن يضم دولة وهو يرى فيها عائقا، بل يجب أن يرى فيها إضافة، فالعالم في معركة اقتصادية طاحنة، ولن يغامر «بريكس» بدخول دولة ليس لها قدر وقوة وتضيف إليه.