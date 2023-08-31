مكتسبات اقتصادية بالجملة ستحققها مصر من «بريكس».. خبراء يكشفون

انضمت مصر خلال الأيام القلية الماضية لمجموعة دول «بريكس» التي تضم عدة دول أولها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي تهدف فيما بينها لتوسيع أفق التجارة والاستثمار من خلال الاعتماد على العملة المحلية لكل دولة.

مجموعة دول «بريكس»

وانضمت مصر خلال الأيام الماضية للمجموعة إذ انتشرت تصريحات عديدة لعدد كبير من خبراء الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بتلك الخطوة، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما هي المكتسبات التي يمكن أن تحققها مصر من انضمامها لمجموعة «بريكس»؟.

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، المكتسبات الاقتصادية المتوقع أن تجنيها مصر من انضمامها لمجموعة البريكس إذ قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن انضمام مصر لمجموعة دول «بريكس» سيعود بمنافع كثيرة على السياسة المالية المصرية.

وأوضح فخري الفقي في تصريحاته لـ«الوطن»: «انضمام مصر لمجموعة دول البريكس سيمنح فرصة تداول العملة المحلية مع الدول الأعضاء في المجموعة إذ ستكون استيراداتنا لمنتجات تلك الدول بالعملة المحلية مما ينعكس بتوفير العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري ويتيح لنا ضخها في متطلبات أخرى».

انضمام مصر لمجموعة دول «بريكس»

وفي سياق متصل، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس سيدفع عجلة قاطرة الاستثمارات المصرية للإمام.

وأوضح «عمر»: مجموعة البريكس تعتمد على التعامل بالعملة المحلية فيما بينها فجذب استثمارات الدول الأعضاء للمناخ الاستثماري المصري سيدفع عجلة الإنتاج ويوفر العملة الصعبة.