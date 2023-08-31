أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31-8-2023 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31-8-2023 بمختلف الأسواق والمحلات استقرارا، حيث يتابعها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للوقوف على مستجدات الأسعار، والتي تختلف من مكان لآخر حسب المنطقة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31-8-2023 في الأسواق، كما يلي.

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ17 جنيها.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ29 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ27 جنيها.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ26 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ7.5 جنيه.

- سعر كيوي: الكرتونة بـ278 جنيها.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ16 جنيها.

- سعر كاكا: الكيلو بـ15 جنيها.

- سعر عنب مستورد الكيلو بـ33 جنيها.

- سعر دوم الواحدة بـ4 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ15 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ38 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ45 جنيها.

- سعر بلح عجوة: الكيلو بـ36 جنيها.