أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق.. «التفاح بـ25 جنيها»

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27-8-2023 استقرارا ملحوظا في كل الأسواق والمحلات، مقارنة بأسعار أمس الأحد، والتي يرغب المواطنين في معرفتها ومتابعتها بشكل يومي، بينما تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم حسب التحديث الأخير، الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق كالتالي:

- الموز البلدي: الكيلو بـ11 جنيها.

- التفاح المحلي: الكيلو بـ25 جنيها.

- الخوخ: الكيلو بـ35 جنيها.

- البرقوق: الكيلو بـ 30 جنيها.

- سعر الموز المستورد: الكيلو بـ35 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ5 جنيهات.

- الكيوي: الكرتونة بـ26 جنيها.

- الكنتالوب: الكيلو بـ24 جنيها.

- سعر كاكا: الكيلو بـ20 جنيها.

- العنب المستورد: الكيلو بـ25 جنيها.

- سعر الدوم: الواحدة بـ20 جنيها.

- سعر الجريب فروت: الكيلو بـ15 جنيها.

- تفاح أمريكي إيطالي: الكيلو بـ35 جنيها.

- سعر الأناناس: الواحدة بـ68 جنيها.

- سعر البلح العجوة: الكيلو بـ32 جنيها.