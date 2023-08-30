استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 30-8-2023 بالأسواق.. الجوافة بـ8 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق، في ظل إقبال المواطنين الدائم على الشراء، حيث يزيد الإقبال على شراء الأنواع الموسمية مثل «المانجو والبطيخ والعنب والكمثري والبرقوق والخوخ والكريز»، وفق ما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 30-8-2023 بالأسواق

وأضاف النجيب، أنّ أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 30-8-2023 بالأسواق تتراوح بين 10 و18 جنيها بالنسبة للبرتقال الصيفي، ويتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها، والعنب الأصفر والأحمر يتراوح بين 12 و18 جنيها، فيما يتراوح سعر التفاح المصري بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وتابع أنّ سعر البلح الرملي يتراوح بين 8 و12 جنيها، والبلح الزغلول بين 8 و14 جنيها، والتين البرشومي بين 6 و14 جنيها، والجوافة بين 8 و18 جنيها، والرمان بين 7 و15 جنيها، والكنتالوب بين 7 و15 جنيها، وبالنسبة لسعر المانجو يتراوح 19 و25 جنيها، والبطيخ بين 48 و60 جنيها، بينما يبلغ سعر الخوخ 40 جنيها.