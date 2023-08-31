الأهلي يرفض مقترح اتحاد الكرة بشأن اللاعبين الدوليين قبل موقعة السوبر

لا تزال أزمة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، والجهاز الفني للمنتخب الوطني، بشآن اللاعبين الدوليين، وموعد انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، تسيطر على الشارع المصري في الوقت الحالي.

البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن ضم 4 لاعبين من الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل، وهم محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية؛ للمشاركة في مباراتي إثيوبيا، ضمن الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، المقررة يوم 8 سبتمبر المقبل، ومواجهة تونس وديا يوم 12 من نفس الشهر.

ورفض الجهاز الفني مقترح تقدم به روي فيتوريا بشأن موعد انضمام اللاعبين الدوليين، ولمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط هنــا.