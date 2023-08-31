لعنة الرقم 10 في الأهلي.. ابتسم للخطيب وقائمة الضحايا تنتظر الشحات

«التفاؤل والتشاؤم» جزء من منظومة كرة القدم، فعلى مدار سنوات طويلة، قد تجد لاعبًا يتمسك بارتداء رقم قميص محدد ليكون رفيقه طوال رحلته في الملاعب، لاعتبارات عدة، لعل أبرزها ارتباطه بأسطورة تاريخية.

محمد شريف آخر الضحايا

القميص رقم 10 في الأهلي يشهد صراعًا كبيرًا في الوقت الحالي، بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، الذي وضعه على الدكة ليغيب عن المشاركة لصالح محمود كهربا، ليصبح شريف آخر ضحايا الرقم 10 داخل القلعة الحمراء.

صراع في الأهلي على الرقم 10

محمد شريف آخر ضحايا الرقم 10 داخل الأهلي، الذي ابتسم فقط لمحمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء، إذ قدّم بقميص رقم 10 موسما أول استثنائيا برفقة الفريق الأحمر، وحصدها حينها لقب هداف الدوري، قبل أن يتراجع بشكل واضح في الموسم الثاني له، وفي الثالث باتت دكة البدلاء مستقره تحت قيادة مارسيل كولر، ليقرر الرحيل إلى الخليج السعودي، ليحصل على فرصة أكبر للمشاركة.

في الوقت الحالي، يبقى الرقم 10 حائرًا بين بعض الأسماء التي ترغب في الحصول عليه، بعد رحيل محمد شريف، في مقدمتهم يأتي الرباعي صلاح محسن العائد حديثًا إلى الأهلي، وحسين الشحات، وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي قفشة، رغم اللعنة التي لازمته منذ اعتزال محمود الخطيب أسطورة ورئيس النادي الحالي.

مذبحة النجوم تطيح بميهوب

بدأت قصة لعنة الرقم 10 بعد اعتزال محمود الخطيب، عندما تسلم علاء ميهوب القميص ذاته، ليبدأ في وضع اسمه على رأس قائمة الضحايا، بعدما اتخذ صالح سليم قرارًا بالتخلي عن خدماته، في الواقعة الشهيرة المعروفة بـ«مذبحة النجوم» موسم 1991-1992.

عماد متعب وبلال الأبرز

تعد قصة أحمد بلال الأبرز، والتي أكدت وجود سر في القميص رقم 10، بعدما عاد من رحلة احتراف في تركيا، وقرر ارتداء قميص الأسطورة محمود الخطيب، لكنه لم يظهر بالشكل المنشود؛ ليقرر التخلي عنه وارتداء القميص رقم 11 والمفارقة في هذا الأمر كانت تألقه بشكل لافت بعد اتخاذ تلك الخطوة.

عماد متعب نجم الأهلي، عانى من اللعنة ذاتها، ومنذ ارتداء القميص لازم الدكة لفترة طويلة تحت قيادة ثلاثي التدريب جاريدو، ثم مارتن يول وأخيرًا حسام البدري، الذي أجبره على الخروج في رحلة احتراف إلى الدوري السعودي، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة، لكنه لم يحصل عليها أيضًا وقرر العودة ثم الاعتزال بشكل نهائي.