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إمام عاشور على رأس قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي.. اعرف القائمة

كتب:

علي سمير
10:02 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
فريق الأهلي

فريق الأهلي

أرسلت إدارة النادي الأهلي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قائمة لاعبيه للمشاركة في المباراة التي تقام في الخامس عشر من الشهر الجاري، بمدينة الطائف بالسعودية، بحثًا عن الفوز بالسوبر الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل الكونفدرالية، يوم 15 سبتمبر المقبل، بمدينة الطائف في السعودية.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تم إرسالها إلى «كاف» الوافد الجديد إمام عاشور، رغم الإصابة التي يعاني منها على مستوى العضلة الخلفية، ولمعرفة باقي أسماء القائمة التي أرسلتها إدارة النادي الأهلي اضغط هنـــــــا.

 

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