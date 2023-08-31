«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات، على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدارسي 2022-2023، وراغبين في الالتحاق بالحياة الجامعية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّه يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022 - 2023، الدخول علي موقع التنسيق للاستعلام عن نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات، من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب من هنـــــــــــا.

ونستعرض في السياق التالي، تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023

- فني تمريض كفر الشيخ 316 درجة.

- فني تمريض طنطا 315 درجة.

- فني تمريض المنصورة 312.5 درجة.

- فني تمريض الزقازيق 310 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309 درجة.

- فني تمريض بنها 306.5 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

- فني تمريض سوهاج 306 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 302 درجة.

- فني تمريض القاهرة 301.5 درجة.

- فني تمريض أورام القاهرة 301 درجة.

- فني تمريض أسيوط 299 درجة.

- فني تمريض أسوان 297.5 درجة.

- فني تمريض المنيا 296.5 درجة.

- فني تمريض عين شمس 296.5 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.

- فني تمريض حلوان 296 درجة.

- فني تمريض السويس 295 درجة.

- فني تمريض الفيوم 295 درجة.

- فني تمريض بني سويف 294.5 درجة.

- فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5 درجة.