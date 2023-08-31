هل تتوفر أماكن لطلاب المرحلة الثالثة بالمدن الجامعية؟.. مصادر بـ«التعليم العالي» تجيب

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، أنّ أعمال الاستعداد للعام الدراسي الجديد تتم على قدم وساق، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنّ أبرز الاستعدادات هو إجراء عملية الصيانة الشاملة لكافة منشآت المدن الجامعية، وأشاروا إلى أنّ أعمال استقبال التسجيل للطلاب للالتحاق بالمدن الجامعية مستمر حتى مطلع العام الدراسي الجديد، وأنّ هناك أماكن شاغرة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق شرط استيفاء كافة المتطلبات.

المدن الجامعية 2023

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال الاستعداد بمختلف الجامعات للعام الجديد جارية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحا أنّ أعمال التسجيل واستقبال الطلاب مستمر في المدن الجامعية حتى مطلع العام الجديد، بما فيهم طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، قائلا: «جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية من مختلف المراحل لهم أماكن شرط استيفاء متطلبات الالتحاق، والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الشأن».

تنسيق الجامعات 2023

ومن جهته، قال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر وعضو المجلس العلى للجامعات لـ«الوطن»، أنّ جميع طلاب تنسيق مراحل الجامعات لهم أماكن في المدن الجامعية، وفقا للاشتراطات والقواعد المنصوص عليها، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أنّ أعمال التسجيل للمدن الجامعية مستمر حتى الانتهاء من كافة المراحل الخاصة بها، وأنه لا حقيقة لعدم وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في المدن الجامعية.