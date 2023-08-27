لو عايز تدرس تمريض بعد التخرج.. اعرف الشروط

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، دراسة التمريض، للخريجين، بعد إنهاء الدراسة الجامعية، وذلك من خلال جامعة دمنهور.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها فى حملة المؤهلات العليا الراغبين فى دراسة التمريض بجامعة دمنهور، وذلك خلال العام الدراسى القادم 2023- 2024.

وتعمل كلية التمريض بجامعة دمنهور،على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لمتطلبات سوق العمل،كما تتضمن أهدافها الإسهام في تطوير البحث العلمي فى مصر

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الشروط والأوراق المطلوبة لقبول الخريجين للدراسة بكلية التمريض بجامعة دمنهور، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء والتى جاءت كالتالى:

شروط قبول الخريجين للدراسة بجامعة دمنهور

- حصول الشخص على مؤهل عالي «بكالوريوس أو ليسانس».

-حصول الشخص على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

-قبول الخريجين من عام 2018، وما بعدها فقط بحيث لا يمر على تخرج الشخص من الجامعة أكثر من 5 سنوات.

المستندات المطلوبة لدراسة التمريض بجامعة دمنهور

- أصل شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه الشخص سواء بكالوريوس أو ليسانس.

- أصل شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

- يشترط موافقة جهة العمل التى يعمل بها الشخص حال كونه موظفا

- أصل شهادة الميلاد الحديثة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- أصل موقف التجنيد للذكور.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور، تأسست قبل 13 عاما، وتضم معهدا للدراسات العليا و12 كلية.