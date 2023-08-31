تنظيم ورشة عمل حول منظومة إصدار تراخيص المحال العامة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، ورشة عمل حول منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، للقائمين على المنظومة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بإجمالي 55 مستفيدا.

مستحدثات منظومة تراخيص المحال العامة

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، فيما يخص متابعة أعمال التدريب ورفع الكفاءة التخصصية والمهنية في مختلف الإدارات التابعة للجهاز التنظيمي والإداري للمحافظة، ووفق التوجيهات الصادرة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية فيما يتعلق بمنظومة استصدار تراخيص المحال العامة.

تناولت الورشة عدد من المحاور والتي شملت شرح إجراءات طلبات رخص المحال بعد التحديثات التي طرأت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منظومة تراخيص المحال، وشرح آلية عمل تنظيم جديد لاستخدام النظام الموجود على المنظومة، وكيفية متابعة الطلبات المقدمة ومواقف التنفيذ لدى الجهات ذات العلاقة وسُبل متابعتها.