محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكباري المدرجة بالخطة بعدد 5 كباري، لتيسير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية

جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

المتابعة المستمرة كل 15 يوما للوقوف على معدلات التنفيذ

كما وجّه بالانتهاء من تطوير عدد من المباني الحكومية وخاصة المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجّه بتنفيذ جميع برامج وبنود الخطة الاستثماري، والمتابعة المستمرة كل 15 يوما للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، كما كلّف بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تُقدم لمواطني المحافظة.