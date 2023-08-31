طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين.. خطوات بسيطة

بطاقة الرقم القومي من أبرز وأهم المستندات التي يحرص المواطنون على استخراجها فور انتهائها، حرصا منهم على عدم التعرض لغرامة مالية، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنها باعتبارها مستند إثبات الشخصية الوحيد بالنسبة للكثيرين، كما أنه لا يمكن إجراء أي من الخدمات دونها، ما يجعلهم يبحثون عن تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، وتحديدا في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد البطاقة أونلاين، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

- يدخل الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنــــــــــــــا.

- وبعد ذلك يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية الموجودة ضمن عدد من الخدمات الأخرى في منتصف الصفحة الرئيسية، ثم يختار بعدها الخدمات الرئيسية.

- ثم يُدخل الراغب في تجديد البطاقة البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة به عبر موقع وزارة الداخلية.

- ثم يتم اختيار أيقونة «بطاقة رقم قومي» الموجودة بين خدمات الأحوال المدنية الأخرى.

- وفي النهاية يتم الضغط على بدء الخدمة، ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.

أسعار وشروط تجديد بطاقة الرم القومي أون لاين

- يُسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت، علي أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط.

- في حالة مرور أكثر من 7 أعوام علي إصدار البطاقة السابقة، يتم الإصدار ورقيا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقا.

- مدة إتمام الخدمة تصل إلى 7 أيام عمل.

- وتصل رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين إلى 175 جنيها.