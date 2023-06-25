رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم.. اعرفها

نظرا لأهمية بطاقة الرقم القومي السارية في الحصول على العديد من المصالح اليومية لجميع المواطنين، ونظرا لاستمرار الحكومية المصرية في تعميم التحول الرقمي في جميع المصالح الحكومية وخدمات السجل المدني، أصبح هناك تيسيرا كبيرا لاستخراج بطاقة الرقم القومي في أي وقت وبشكل سريع، وعن طريق الإنترنت.

مدة استخراج بطاقة رقم قومي

ويهتم الكثيرون بمعرفة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي، والتي تختلف وفقا للوقت الذي يريده المواطن، وفقا لحاجته السريعة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، سواء خلال 30 دقيقة أو 24 ساعة أو 3 أيام وحتى 15 يوما.

رسوم استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» رسوم استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم:

- سعر الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم 175 جنيها.

- سعر الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي في 30 دقيقة 305 جنيهات.

- سعر الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي خلال 3 أيام 125 جنيهًا.

- سعر الاستمارة العادية للحصول على بطاقة الرقم القومي 50 جنيها، والاستلام خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الاستمارة.