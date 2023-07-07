خطوات سهلة لتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي.. اعرف التفاصيل

نشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية خطوات تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وذلك تسهيلًا على المواطنين وفق استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة التي تهدف لتطوير الخدمات الشرطية وتقديمها في سهولة ويسر للمواطنين والقضاء على حالات الزحام داخل تلك المقرات.

تغيير المهنة في الأحوال المدنية بالعباسية

ووفق المعلن من منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية أن تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي يتطلب من الشخص نفسه الذهاب إلى السجل المدني التابع له محل إقامته أو مصلحة الأحوال المدنية في العباسية وتقديم المستندات التي تؤكد المهنة الجديدة المراد إثباتها في الرقم القومي وختم استمارة البطاقة من جهة العمل الجديدة .

خطوات تغيير المهنة في الرقم القومي

- ملء استمارة الرقم القومي.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

إجراءات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.

- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.