يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي يمكن من خلاله لأصحاب الهمم مراجعة التعاملات الخاصة باعتباره البطاقة التي تصدر من مكاتب التأهيل الاجتماعي بعد الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ، نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وفق وزراة التضامن الاجتماعي، على هذا النحو:

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستفادة من رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا، ومنه يُُدخل المستعلم رقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة لذلك ثم يضغط على بحث.

22 حالة تستحق كارت الخدمات المتكاملة

وفي وقت سابق حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الحالات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي وصلت لـ22 والتي جاءت كالتالي:

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

- مريض الهيموفيليا.