«التضامن» توضح خطوات التظلم على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة تظلمات للأشخاص الذين رفضت طلباتهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أن اللجنة مكونة من «مدير مديرية التضامن بالمحافظة، ومدير المجلس الطبي، عضوية مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، مدير مكتب التأهيل الاجتماعي، الاستشاري الطبي المتخص».

وأوضحت التضامن، أن لجنة التظلمات المعنية بفحص رفض طلبات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لها الأحقية في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

خطوات التظلم على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات التظلم على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما أوضحت عنه الوزارة في بيان رسمي لها.

- تتلقى اللجنة التظلمات ورقيا عبر مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

- تقديم التظلمات ورقيا بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

- تقديم التظلمات عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- تقديم التظلمات عبر الخط الساخن لشكاوى الجمهور على رقم 15044.

تطبيق إلكتروني خاص بالتظلمات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الطرق والخطوات المعنية، بتقديم التظلمات على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وأضافت التضامن الاجتماعي، أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.