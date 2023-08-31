«جودة التعليم»:اعتماد 400 مدرسة وعددا من الكليات والبرامج التعليمية

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جلسته الدورية رقم 228، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس، لاتخاذ عدد من القرارات بشأن مجموعة من مؤسسات وبرامج التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم الجامعي، اعتمد المجلس كلية الطب بجامعة المنصورة، وكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ ، وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا بمدينة السادات.

وأكد المجلس أنه تم اعتماد 13 برنامج تعليمي تابع لمؤسسات التعليم العالي، كما تم اعتماد 12 برنامج تعليمي تابع لجامعة الأزهر.

وفي إطار اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، تم اعتماد 407 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بالمديريات التعليمية المختلفة.

علاء عشماوي : الاعتماد مؤشر إيجابي على الوعي الحقيقي بثقافة الجودة

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي حضرة نواب رئيس الهيئة للتعليم العالي وقبل الجامعي والأزهري، صرح الدكتور علاء عشماوي بأن الفترة المقبلة، ومع بدء موسم دراسي جديد 2023/ 2024، فإن الهيئة تتجه نحو مزيد من التعاون مع كل مؤسسات التعليم والوزارات المعنية من أجل تحقيق أفضل مستوي لجودة التعليم، مشيرا إلى أنّ اعتماد المزيد من المؤسسات التعليمية، يعطي مؤشرا إيجابيا للوعي بثقافة الجودة والتنافسية الحقيقية التي تنعكس على مخرجات منظومة التعليم ككل.