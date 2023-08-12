أكاديمية الفنون: نسير بخطى سريعة للاعتماد من هيئة جودة التعليم

أقيم اجتماع لمناقشة المعايير المرجعية لمعاهد أكاديمية الفنون من أجل تفعيل الخطة الاستراتيجية بالأكاديمية، وذلك في إطار مساعي الأكاديمية للاعتماد لهدى هيئة الجودة، وذلك تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف هيئة ضمان الجودة.

هيئة ضمان الجودة تحتاج إلى العديد من الشروط للاعتماد

وقالت الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، لـ«الوطن»، إن أكاديمية الفنون تسعى بخطة سريعة نحو اعتماد عدد من المعاهد التابعة لها بالهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، موضحة أن الدكتورة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية، تعمل على مشروع اعتماد الأكاديمية لدى الجودة وتقدمت به منذ أن كانت عميدة للأكاديمية منذ نحو عامين.

وأضافت أن هيئة ضمان الجودة تحتاج إلى العديد من الشروط من بينها جودة التعليم والمباني التعليمية وغيرها، للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للأكاديمية، وعقد الاجتماع اليوم مع ممثلي هيئة الجودة، لافتة إلى أن الأكاديمية تتطبق قواعد الجودة بالفعل لأن معاهد من المؤسسات العلمية المتميزة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

ولفتت إلى إنه في حال اعتماد الأكاديمية ستصبح مرجعية للمؤسسات العلمية والتعليمية في مجالات الفنون بمختلف توجهاتها.

حضر الاجتماع الدكتور هشام جمال، نائب رئيس أكاديمية الفنون، وعمداء المعاهد، عميد المعهد العالي للسينما الدكتور إيمان يونس، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للكونسرفاتوار الدكتور نسرين رشدي، عميد المعهد العالي للباليه الدكتور لمياء محمد، عميد المعهد العالي لفنون الطفل الدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي للترجمة الأدبية والفنون الدكتور إيناس عبد الخالق، وذلك مع الدكتور نادر عبد الدايم خبير الجودة وتطوير التعليم بأكاديمية الفنون.