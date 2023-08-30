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جامعة الأزهر تعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية النهائية

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
08:27 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

أعلن مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن جاهزية جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات التصفية للفرق النهائية يوم السبت المقبل.

وفاة مدير عام مجلة الأزهر

وقدم مجلس جامعة الأزهر العزاء والمواساة للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - خاله، كما قدم مجلس الجامعة العزاء في وفاة المغفور له الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقًا.

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