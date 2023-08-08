رئيس «جودة التعليم»: الدولة تسعى إلى تطوير التعليم لمواكبة سوق العمل

كشف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم ليس مقتصرًا على المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وتابع عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، بأنّ التعليم يؤثّر ويتأثر بكل ما يخص المجتمع وقد يكون في المنزل والطريق إلى المدرسة، وهو أن يكون هناك طلاب يكون لديهم شغف للتعلم.

تواكب مع التعليم دوليا

وأكد أنّ هناك اتجاه في الدولة من أجل التواكب مع ما يتم دوليًا في سوق العمل وتطوير جودة التعليم، من أجل إكساب الطالب مهارات سوق العمل والانفتاح على التخصصات الجديدة.

واستطرد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه كانت هناك مهن موجودة منذ 10 سنوات وحاليا لم تعد مطلوبة، موضحا أنه في حال انتشار السيارات ذاتية القيادة لن يكون هناك حاجة لسائقين.

وشدد على أنه يوجد كثير من الكليات والمعاهد لم تحصل على الاعتماد حتى الآن وينبغي على الطالب أن يدخل على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمعرفة موقف وجهته المقبلة في التعليم العالي من الاعتماد والجودة.

مناهج متطورة في المدارس

واختتم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه توجد بعض المدارس لديها مناهج متطورة وارتقت إلى مستوى جودة التعليم وحصلت على الاعتماد الدولي.