حزب المؤتمر يثمن لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس: يعكس مكانة مصر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يشكل فرصة جديدة لفتح المزيد من آفاق التعاون وجذب الاستثمارات، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غنيم، أنّ اللقاء يعزز فرص استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، مؤكدًا أنّ الزيارة تعكس الدور الرائد والمتزن لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

لقاء الرئيس السيسى بوفد الكونجرس

وتابع الخبير الاقتصادى، بأنّ اللقاءات الدولية تعكس مكانة مصر كركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي والمنطقة الإقليمية بالكامل، فضلًا عن كونها شريكًا محوريًا للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدًا إلقاء يعكس الثقل السياسي للدولة المصرية، وأنّ القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على إلقاء الضوء القضية الفلسطينية خاصة في المحافل الدولية، ما يؤكد موقف مصر الثابت من الفضية.

أبرز الحضور

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور ليندساي جراهام، عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.