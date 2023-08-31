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فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز يحقق 193 جنيها في يوم

كتب:

ضحى محمد
03:06 م | الخميس 31 أغسطس 2023
فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي

حقق فيلم «بيت الروبي» للفنان كريم عبد العزيز، إيرادات وصلت إلى 193 جنيها فقط، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وخلال الأيام الماضية، حقق فيلم «بيت الروبي»، أعلى إيرادات في تاريخ السينما، وما زال الفيلم ينافس بقوة في موسم الصيف بين الأفلام المطروحة حاليا بدور العرض.

قصة فيلم «بيت الروبي»

تدور قصة فيلم «بيت الروبي» في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي ويجسد دوره كريم عبدالعزيز، والذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية هادئة بعيدا عن الناس والزحام، ولكن يقرر فجأة العودة للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليجد نفسه من نجوم السوشيال ميديا وحديث الجميع.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.