وظائف خالية في بنك الإسكندرية بمرتبات مجزية.. خطوات بسيطة للتقديم

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لوظائف خالية في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة مسؤول علاقات عامة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وأوضح بنك الإسكندرية في إعلانه الوظائف الخالية، تفاصيلها، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف، حاصلًا على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الاتصالات أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور العلاقات العامة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مثبتة في العلاقات العامة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية.

- أن يكون لديه قدرات ممتازة في التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات.

- أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

- الإلمام بأدوات التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

- المعرفة بمبادئ وممارسات إدارة الأزمات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (كتابة وتحدثا).

- أن يكون لديه مهارات تنظيمية وإدارة مشاريع قوية.

مسؤوليات الوظائف

- تطوير وتنفيذ حملات العلاقات العامة الاستراتيجية

- إنشاء وتنفيذ خطط العلاقات العامة الشاملة لدعم أهداف البنك.

- تحديد الجماهير المستهدفة وتطوير رسائل مخصصة للتواصل معهم بشكل فعال.

- مراقبة اتجاهات الصناعة وأنشطة المنافسين لضمان أن يكون بنك الإسكندرية قادرًا على المنافسة في السوق.

- إدارة وتنسيق إصدار التقارير الرسمية الدورية (مثل البيانات المالية).

- إدارة العلاقات الإعلامية.

- بناء والحفاظ على علاقات قوية مع وسائل الإعلام الرئيسية والصحفيين والمؤثرين.

-إعداد البيانات الصحفية، ومجموعات وسائل الإعلام.

- تنسيق المقابلات الإعلامية وإدارة الاستفسارات الإعلامية.

- تطوير خطط الاتصال للأزمات للتعامل بشكل فعال مع مخاطر السمعة المحتملة.

- التنسيق مع المتحدث الرسمي أثناء حالات الأزمات، وضمان التواصل الدقيق وفي الوقت المناسب.

- مراقبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر الأخبار عبر الإنترنت بحثًا عن المشكلات المحتملة أو المشاعر السلبية.

- تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالسمعة أثناء الأزمات.

- كتابة بيانات صحفية ومقالات وخطب ومواد اتصال أخرى مقنعة.

- تحرير المحتوى وتدقيقه لضمان الدقة والاتساق والالتزام بإرشادات العلامة التجارية.

- تطوير محتوى جذاب لمنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والقنوات الرقمية الأخرى.

- تتبع وتحليل مقاييس العلاقات العامة لتقييم فعالية الحملات.

- إعداد تقارير منتظمة عن التغطية الإعلامية والتحليل ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى ذات الصلة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك الإسكندرية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف للبنك.