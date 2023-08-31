وظائف خالية بمرتبات مجزية في القاهرة والجيزة.. حوافز وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن وظائف خالية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، من بتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركه أرابياتا للأغذية والمشروبات وإدارة المطاعم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك تستعرضها «الوطن»، خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة عنوان الملتقى التوظيفي ليكون في أكاديمية أرابياتا - 22 شارع الصومال، الكوربة، مصر الجديدة خلف مطعم أرابياتا، على أن يكون يوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023 من الساعة 11صباحا إلى الساعة 5 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- محاسب تكاليف.

2- محاسب مالي.

3- كاشير.

4- منسق مشرف وردية.

5- كابتن (تلقى الطلبات من عملاء صالة الطعام).

6- عضو فريق.

7- مساعد شيف.

8- شيف شرقي (أكلات شعبية).

9- مساعد شيف شاورما.

10- سائق درجه ثانية.

11- فني صيانة معدات مطاعم.

12- فني تبريد وسخن.

13- مندوب توصيل طلبات «طيار».

14. مساعد خباز بلدى.

15- إستيوارد متخصص في التحضير والتجهيز (دون مؤهل).

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- يمكن للذكور والإناث التقدم للوظائف.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- تمنح الشركة العاملين بها حوافز.

- توفر الشركة للعاملين بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة.

- توفر الشركة للعاملين وجبة يوميا.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة العاملين يوم إجازة أسبوعيا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.