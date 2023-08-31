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وظائف جديدة في بنك الاستثمار القومي.. اعرف التفاصيل وشروط التقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
09:25 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
وظائف شاغرة 2023

وظائف شاغرة 2023

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الاستثمار القومي للشباب، موضحة تفاصيل وشروط الوظائف.

الوظائف المطلوبة

1- مبرمج.

2- أخصائي نظم تشغيل وشبكات.

3- مسؤول قواعد بيانات sql server.

ويُشترط في جميع الوظائف ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

1- مبرمج

شروط الوظائف:

  1. حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر
  2. من 0 إلى 3 سنوات خبرة.
  3. مستوى جيد في مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية (كتابيًا وشفهيًا).
  4. إتمام الخدمة العسكرية للذكور.

2- أخصائي نظم تشغيل وشبكات

شروط الوظائف:

أن يكون المتقدم من خريج احدى التخصصات التالية «حاسبات ومعلومات، وهندسة حاسبات ومعلومات، وهندسة اتصالات، ومستوى جيد في مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية (كتابيًا وشفهيًا)، وإتمام الخدمة العسكرية للذكور، وإجادة اللغة الانجليزية، وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل.

3- مسؤول قواعد بيانات sql server.

الشروط:

أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الاقل.

السيرة الذاتية المطلوبة للوظائف:

ويتم تسليم هذه الأوراق عند حضور المقابلة الشخصية «صورة المؤهل الدراسي، وصورة شهادة تادية الخدمة العسكرية للذكور، أو الخدمة العامة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من الكورسات والشهادات المذكورة في السيرة الذاتية، وصورة شخصية حديثة».

طريقة التقديم على الوظائف:

يتم ارسال السير الذاتية للمهندسين المتقدمين لشغل الوظائف للايميلات الآتية:

1. Mohammad.shennawy@mped.gov.eg

2. yasmine.seddiq@nib.gov.eg 

مواعيد التقديم:

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2023.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

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