12.4 مليون جنيه إيرادات فيلم «ع الزيرو» بالسينما في 4 أسابيع

حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما إيرادات بنحو 12 مليون و408 آلاف و729 جنيها، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني على مدار أسبوعين عرض نحو 15 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، كما حقق فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح نحو 11 مليون جنيه خلال 14 يوما.

إيرادات فيلم «ع الزيرو»

وحقق فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء نحو 126 ألفا و940 جنيها، وجاء في المركز الرابع أمس بقائمة الإيرادات اليومية حيث سبقه في الترتيب أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، جومانة مراد، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون يقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.