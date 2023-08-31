أحمد جمال يتألق في الليلة السادسة من مهرجان القلعة للموسيقى

خلق مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى، حالة فنية مميزة، حملت روح الشباب في الليلة السادسة من الدورة الـ31 من المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

أغنيات أحمد جمال بمهرجان القلعة

وقدم الفنان أحمد جمال، عددا كبير من الأغنيات الهامة، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ، فضلاً عن مشاركة الفنان مصطفى شوقي، وتقديمه لفقرات غنائية متنوعة جمعت بين الجيل الماضي والحالي.

وعلى مسرح المحكى، نجح المطرب أحمد جمال، في خلق حالة فنية مميزة، وتغنى بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة التي لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقي الفنون الراقية، كان منها «أنا اشتريت، من غير مجاملة، ميدلي يا ليالي، قصاد عيوني، اللي يقولك بحبك، ميدلي حليم، كامل الأوصاف» وغيرها.

أحمد جمال يتحدث عن مهرجان القلعة

ومن جانبه، عبر الفنان أحمد جمال، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان القلعة قائلاً، «أنا من المحظوظين بأنني شاركت في مهرجان القلعة هذا العام، خاصة أنني أحب الحفلات وأتفاعل مع الحضور الجماهيري الكبير الذي يحدث بالحفلات، خاصة أنها السنة السابعة التي أشارك فيها ضمن فعاليات مهرجان القلعة».

وأضاف، أن المهرجان تميز بأنه يخلق حالة من الإبداع الممزوجة بالفن المصري الأصيل، وبالفعل فهو مهرجان كبير ومتطور.