مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. هل يعرف عمرو عبد الجليل من السارق؟ 

مسلسل سره الباتع الحلقة 24 شهدت تصاعدًا في الأحداث خلال الحقبتين الاحتلال الفرسي والوقت الحالي، وذلك بعد اكتشاف الجنود الفرنسيين مقتل الجنرال الفرنسي بيلو، الذي قتلته صافية التي تمثل دورها الفنانة حنان مطاوع دفاعًا عن حبيبها «حامد» الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني، لأن الجنرال بيلو كان ينوي الغدر به وقتله لكن تدخلت صافية وأنقذت حامد.

مسلسل سره الباتع الحلقة 24

وكشفت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 24 خلال الحقبة الفرنسية عثور مجموعة من الجنود الفرنسيين على جثة الجنرال الفرنسي بيلو متعفنة بعد قتل صافية له وقاموا بإبلاغ نابليون بونابرت بهذا الأمر.

وخلال أحداث الحقبة الحالية عرضت مسلسل سره الباتع الحلقة 24 أنه تم الحكم على حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد فهمي بالحبس سنة كاملة ، بعد التحقيق معه بعد مقتل الدريش عبد الله على يد مسعود وعصابته ، ولكن الحكم عليه سنة كاملة جاء بتهمة التنقيب عن الأثار.

وأصيبت والدة حامد عقب معرفتها بأمر حبس حامد لمدة سنة كاملة بانهيار ، ولكن تم الإفراج عن فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور.

أحداث مسلسل سره الباتع

وفي سياق متصل خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 24 يتعرض مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل للسرقة، إذ تم سرقة الأثار التي قام بسرقتها من المتحف المصري، الأمر الذي أغضب مسعود كثيرا وجعله يبدأ في البحث عن من قام بالسرقة.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع الذي يعرض خلل السباق الرمضاني على شاشة قناتي أون والحياة في حقبتين من الزمن ، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس ، ويقدمه إخراجيا خالد يوسف فيالتجربة الدرامية الإخراجية الأولى له، ويضم العم أكثر من 60 ممثل وممثلة، ويعتبرعودة للأعمال التاريخية.