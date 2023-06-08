فنانون رُشحوا لتجسيد شخصية نجيب الريحاني قبل عمرو عبد الجليل

تُعتبر شخصية الفنان نجيب الريحاني، الذي تحل ذكرى وفاته الـ74 اليوم الخميس، حيث رحل عن عالمنا يوم 8 يونيو لعام 1949، من أبرز المدارس الكوميدية التي شهدتها السينما المصرية، التي فتحت الأبواب أمام العديد من المواهب الفنية، وصار نموذجًا يحاول البعض أن يسير على مدرسته.

حياة نجيب الريحاني، ثرية للغاية، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، لذلك كانت مادة خصبة أمام المنتج شادي أبو شادي، والمؤلف محمد الغيطي، لتحويلها إلى مسلسل تليفزيوني، عُرض قبل شهور عبر قناة «سي بي سي»، حيث جسَّد الشخصية الفنان عمرو عبد الجليل.

وبعد النجاح الذي حققه مسلسل «الضاحك الباكي»، تبين فيما بعد، أنّ عمرو عبد الجليل، لم يكن الاختيار الأول أمام صُناع المسلسل، لتجسيد شخصية نجيب الريحاني، بل كان هناك عدد من الشخصيات جرى ترشيحهم للبطولة، إلا أنهم اعتذروا عن تلك التجربة، والتي رآها البعض بمثابة «مغامرة» نظرًا لصعوبتها.

وترصد «الوطن» أبرز الأسماء التي جرى ترشيحها لبطولة المسلسل، بالتزامن مع ذكرى وفاة نجيب الريحاني، وهم كالتالي:-

أحمد مكي

كشف الناقد طارق الشناوي، في تصريحات تليفزيونية، أنّ المخرج محمد فاضل، كان قد رشح عدة أسماء قبل عمرو عبد الجليل، منهم الفنان أحمد مكي، إلا أنه اعتذر عن المشاركة في المشروع، لظروف خاصة به، ليست معلنة.

تامر عبد المنعم

كما قال الفنان تامر عبد المنعم، إنه كان ضمن الأسماء الأولى لتجسيد شخصية نجيب الريحاني في مسلسل «الضاحك الباكي»، إلا أنه اعتذر عن المشروع، بسبب خلافات في وجهات النظر مع مؤلف العمل محمد الغيطي.

محمد لطفي

وتلقى محمد لطفي، عرضًا من قبل صُناع العمل لتجسيد شخصية نجيب الريحاني، وتحمس للمشروع في البداية، وعمل على التحضير جيدًا للشخصية، قبل أنّ يعتذر بعد وقوع خلافات في وجهات النظر أيضًا.