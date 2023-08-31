ورشة عمل «السيكودراما» ضمن مبادرة تمكين الطفل المصري بحي المنتزه

نظم حي المنتزه أول ورشة عمل بالسيكودراما ضمن فعاليات أنشطة مبادرة تمكين الطفل المصري بمشاركة أطفال مدرسة علي جاد الرسمية لغات تم خلالها إجراء أنشطة متعددة على خشبة مسرح الطفل.

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحي يسعى من خلال مبادرة تمكين الطفل إلى رفع الوعي الثقافي والمعرفي؛ نظراً لأهمية إعداد النشء وتربيتهم على القيم السليمة وتعريفهم بأهمية الثقافة وغرس الأخلاق الحميدة لديهم أقيمت ورشة السيكودراما تحت رعاية الحي.

5 أعمال مسرحية

وأشار رئيس حي المنتزه أول أن ورشة عمل السيكودراما أقيمت تحت إشراف ومشاركة رئيس وحدة حماية الطفل بالحي، وتم إجراء 5 أنشطة عبارة عن أعمال مسرحية من خلال السيكودراما لترسيخ المفاهيم الجديدة بالمجتمع وآليات الحماية، ضمن أهداف المبادرة وشارك بالناشطة 20 طالبا وطالبة من مدرسة على جاد التجريبية لغات وبإخراج مسؤولة المسرح والإعلام بمدرسة علي جاد الرسمية لغات عبير عبد السميع أبو اليزيد.