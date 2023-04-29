كل ما تريد معرفته عن مبادرة تمكين الطفل المصري

أطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة تمكين الطفل المصري بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف في 4 محافظات، هي: شمال سيناء - الجيزة - الإسكندرية - سوهاج.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم، بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعي.

تعظيم جهود الدولة

وأضاف حجازي، في بيان، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، أن هذا البرنامج يأتي للتعظيم من الجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم والتي قامت بها من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس

واستكمل، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية، وإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار من خلال برامج كلنا صناع التغيير الاجتماعي التي تهدف لغرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.