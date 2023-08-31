برعاية التحالف الوطني.. محافظ قنا يسلم 61 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية

سلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 61 مشروعا تنمويا للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، والممولة من جمعية الأورمان و مؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.

مبادرة حياة كريمة في قنا

ومن جانبه أثنى محافظ قنا على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في إطار محور التمكين الاقتصادي التي تستهدف المبادرة تحقيقه للأسر الأكثر احتياجا بهدف توفير حياة كريمة لهم.

مشروعات تنموية

من جانبه أشار مدير جمعية الأورمان أن تسليم المشروعات يأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُوقع بين الجمعية ومؤسسة حياة كريمة، لتنفيذ 2000 مشروع في مجال التمكين الاقتصادي في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم للحالات غير القادرة اقتصاديا ومستحقة للدعم وتمكينهم من خلال مشاريع إنتاجية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

طريقة تحديد الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اعتمدت في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروعات، حيث جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، من أجل الارتقاء بالمشروع، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة.