الكشف على 1693 مريضا في الإسكندرية ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافله طبية بالمعهد الديني بقرية أبو سعود بمنطقة العامرية الطبية، على مدار يومين تمكنت خلالهم من الكشف على 1693 مريضا من أهالي من المنطقة ضمن «حياة كريمة».

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية «الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد»، وشارك فيها 50 عضوا من الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 383 حالة إلى العيادات التخصصية و المستشفيات

وأضافت في بيان اليوم، أنه جرى خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1693 مريضا من أهالي من المنطقة، وجرى صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 383 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تفاصيل القافلة الطبية في الإسكندرية

قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه جرى خلال القافلة إجراء 107 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و98 تحليلاً بمعمل الطفيليات و15 أشعة سينية علاوة على فحص 102 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 704 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.