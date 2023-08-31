لطلاب الشعبة الأدبية.. مؤشرات كليات التربية النوعية في تنسيق المرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة، الذي جاء 205 للشعبة الأدبية والعلمية، ويتطلع خريجي الثانوية العامة، لمعرفة مؤشرات تنسيق كليات التربية النوعية لطلاب أدبي في المرحلة الثالثة، وحسم مصير الدراسة الجامعية.

مؤشرات تنسيق كليات التربية النوعية لطلاب أدبي في المرحلة الثالثة

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثالثة مقارب للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات التربية النوعية لطلاب أدبي في المرحلة الثالثة كالآتي:

تربية فنية حلوان بالزمالك 237.0 درجة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة.

تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231.0 درجة.

تربية نوعية فنية بور سعيد 229.0 درجة.

تربية موسيقية حلوان 229.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية أسيوط 228.0 درجة.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 227.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنوفية 224.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة.

تربية نوعية فنية الفيوم 223.0 درجة.

تربية نوعية فنية سوهاج 223.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة.

تربية نوعية فنية عين شمس 220.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمياط 218.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية بنها 216.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 215.0 درجة.

تربية نوعية أسوان 212.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة.

رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة

ويجري التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال رابط محدد للتنسيق من هنا.