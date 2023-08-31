تنسيق معهد فني صحي 2023 في المحافظات.. اعرف الدرجات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد فني صحي 2023، في مختلف الجامعات بالمحافظات التي يتواجد بها المعهد، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد فني صحي 2023.

تنسيق معهد فني صحي 2023

جاء تنسيق معهد فني صحي 2023 في مختلف المحافظات بدرجات متفاوتة، وهي كالتالي:

تنسيق معهد فني صحي 2023 بجنوب الوادي 344

تنسيق معهد فني صحي 2023 بالإسماعيلية 341.6

تنسيق معهد فني صحي 2023 ببور سعيد 333.6

تنسيق معهد فني صحي 2023 بأسيوط 333.5

تنسيق معهد فني صحي 2023 بالمنصورة 333

معهد فني صحي الزقازيق 333

معهد فني صحي طنطا 331.5

معهد فني صحي سوهاج 331

معهد فني صحي بنها 329.5

معهد فني صحي الإسكندرية 327.5

معهد فني صحي إمبابة 326.5

معهد فني صحي الوادي الجديد 326

معهد فني صحي أسوان 325.5

معهد فني صحي علمي رياضة المنصورة 322

معهد فني صحي بنى سويف 325.5

معهد فني صحي علمي رياضة طنطا 321

معهد فني صحي علمي رياضة بنها 317.5

معهد فني صحي علمي رياضة بور سعيد 305.5

معهد فني صحي علمي رياضة الإسكندرية 305

معهد فني صحي علمي رياضة الزقازيق 317

فنى صحي جنوب الوادي علمي رياضة 305

معهد فني صحي علمي رياضة إسماعيلية 304.5

معهد فني صحي علمي رياضة بني سويف 298

معهد فني صحي علمي رياضة أسوان 295

معهد فني صحي علمي رياضة أسيوط 291.5

معهد فني صحي علمي رياضة الوادي الجديد 290.5

معهد فني صحي علمي رياضة سوهاج 289.5

تنسيق معهد فني صحي 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق معهد فني صحي 2023 في جميع المحافظات، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبيتين عبر هذا اللينك https://tansik.digital.gov.eg/Application/Default.aspx .