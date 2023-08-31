رئيس «التمثيل التجاري»: علاقات مصر وسنغافورة تطورت كثيرا في السنوات الماضية

شارك الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، في منتدى الأعمال «أفريقيا سنغافورة»، متحدثا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السنغافورية والفرص المتاحه للشركات للاستثمار والدخول في مشروعات مشتركة في أفريقيا انطلاقا من السوق المصري.

كما شارك في المنتدى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار واأحمد شيرين نائب رئيس الهيئة وكذا المدير العام لبنك HSBC مصر وعدد كبير من كبرى الشركات السنغافورية.

علاقات دبلوماسية

وأشار رئيس التمثيل التجاري في كلمته الى أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية شهدت تطوراً كبيراً ومثلت حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين، منذ أن أقاما علاقاتهما الدبلوماسية لأول مرة في عام 1966.

وأكد أن العلاقات شهدت دفعة قوية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، والتي أحدثت زخماً على العديد من مستويات التعاون بين البلدين.

السوق المصري للاستثمار وتوطين الصناعات

كما أشار فى كلمته الى فرص التعاون فى دول القارة الأفريقية والتي تتمتع بالعديد من الإمكانات التي تسمح لها بأن تكون من بين الدول ذات معدلات النمو المرتفعة في السنوات المقبلة، مؤكداً الدور الذي قامت به مصر خلال رئاستها للكوميسا، بالإضافة الى الدور المحوري الذي قامت به في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ،والتي تزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار وتوطين الصناعات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الأسواق والتكتلات الإقليمية المهمة.