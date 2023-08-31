خبير أسواق مال يوضح أسباب صعود البورصة المصرية لمستويات تاريخية

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تعاملات الأسبوع الجاري، بنهاية جلسة اليوم الخميس، عند مستوى إغلاق قياسي جديد، بلغ 18873.82 نقطة، بارتفاع نسبته 0.30%.

دعم من الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الأداء الإيجابي للبورصة وصعود المؤشرات، جاء بدعم من الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء.

زيادة المراكز المالية

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن من بين الأسباب التي دعمت البورصة المصرية، وتسجيل مستويات تاريخية، زيادة المراكز المالية تدريجياً الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق مستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات الأسبوع.

استقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 18600 نقطة

ويتوقع خبير أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة قد تدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب، وتحقيق مستويات قياسية جديدة وتحديدًا عند مستوى 19000 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً.