«الأوقاف»: اعتماد 94 خطيبا جديدا لإقامة الشعائر بنظام المكافأة

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثالثة من الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر من خطباء المكافأة المعتمدين من مديريات «دمياط - بني سويف – المنيا - أسوان - جنوب سيناء - المنوفية» من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي، موضحة أنها سننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين في المحافظات الأخرى.

أسماء الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر بنظام المكافأة

وأعلنت الأوقاف الأسماء التالية:

1. محمود طاهر أحمد القط، محافظة دمياط.

2. محمد المرسي شحاتة السري، محافظة دمياط.

3. محمود صالح محمد الصباحي، محافظة دمياط.

4. محمود عبد السلام عبده سليم، محافظة دمياط.

5. هاني سعد مصطفى المنير، محافظة دمياط.

6. زين العابدين علي محمد علي إبراهيم، محافظة بني سويف.

7. جمال عزت شلقامي محمد، محافظة بني سويف.

8. خالد محمود عودة عثمان، محافظة بني سويف.

9. حازم خميس عبد الرؤوف محمد، محافظة بني سويف.

10. محمود عبد الدايم حسين محمد، محافظة بني سويف.

11. أحمد حسين حسن محمود، محافظة بني سويف.

12. جابر سيد عبد العزيز عوض، محافظة بني سويف.

13. صالح تمام عبد الجواد خليل، محافظة بني سويف.

14. محمد علي عبد اللطيف محمد، محافظة بني سويف.

15. مصطفى أحمد محمد أحمد، محافظة بني سويف.

16. محمود عبد الحميد حافظ محمد، محافظة بني سويف.

17. سيد محمد سيد عبد المولى، محافظة بني سويف.

18. علي محمد علي عبد الله، محافظة بني سويف.

19. نور الدين عيد سيد، محافظة بني سويف.

20. خلف سعد خلف مخلوف، محافظة بني سويف.

21. وليد محمد إبراهيم جودة، محافظة بني سويف.

22. محمود سيد عيد عبد النبي، محافظة بني سويف.

23. محمود تمام علي سعيد، محافظة بني سويف.

24. إبراهيم قرني سيد عبد الجواد، محافظة بني سويف.

25. سعد عبد العظيم محمد محمد، محافظة بني سويف.

26. رمضان أحمد سالم سيد، محافظة بني سويف.

27. نادي محمد عبد المعبود عبد الله، محافظة بني سويف.

28. ربيع طه عبد الله حسين، محافظة بني سويف.

29. إمام سليمان إبراهيم علي، محافظة بني سويف.

30. عادل فولي عبد الرازق فولي، محافظة بني سويف.

31. أسامة أحمد صابر أحمد، محافظة بني سويف.

32. أحمد عبد اللطيف عمر عبد اللطيف، محافظة بني سويف.

33. كمال الدين محمد إبراهيم يوسف، محافظة بني سويف.

34. محمد عبد الحليم محمد غيضان، محافظة بني سويف.

35. محمد عرفات عبد الجواد شحاتة، محافظة بني سويف.

36. محمد أحمد سلطان محمد، محافظة بني سويف.

37. سعيد محمد محمد عبد الهادي، محافظة بني سويف.

38. منير عبد التواب مراد محمد، محافظة بني سويف.

39. حسن علي عبد العزيز جاد الرب، محافظة بني سويف.

40. جمعة كامل جمعة درويش، محافظة بني سويف.

41. محمد سيد أبو زيد جاد الرب، محافظة بني سويف.

42. محمد الغزالي عبد الحميد رسلان، محافظة بني سويف.

43. محمود أحمد عيد عبد الله، محافظة بني سويف.

44. حسان عبد الخالق حسين بدوي، محافظة بني سويف.

45. صلاح عبد الحسيب حمودة عبد الجليل، محافظة بني سويف.

46. إبراهيم شعبان قرني رمضان، محافظة بني سويف.

47. عبد المنعم نور محمد عبد المنعم، محافظة جنوب سيناء.

48. محمود علي حسين بدوي، محافظة أسوان.

49. البدري حسين أحمد حسن، محافظة أسوان.

50. حسين أحمد محمد حفني، محافظة أسوان.

51. محمد عبد العظيم إبراهيم أحمد، محافظة أسوان.

52. منصور سيد محمد طه، محافظة أسوان.

53. أحمد علي عبد العليم علي، محافظة المنيا.

54. رضا محمد أحمد عبد النبي، محافظة المنيا.

55. رمضان محمود حجازي، محافظة المنيا.

56. جمال محمد يسري محمد جمال، محافظة المنيا.

57. أحمد محمد عبد الرسول عبد الوهاب، محافظة المنيا.

58. محمد أبو النور محمد أحمد، محافظة المنيا.

59. قياتي محمد حسن عبد الله، محافظة المنيا.

60. علاء الدين عبد العليم عثمان، محافظة المنيا.

61. مجدي عبد الهادي مهني عزوز، محافظة المنيا.

62. عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الوهاب حسن، محافظة المنيا.

63. عبد الحميد مرسي محمد دسوقي، محافظة المنيا.

64. حسن صلاح عبد العليم صالح، محافظة المنيا.

65. يحيى زكريا محمد حسن، محافظة المنيا.

66. عبد اللطيف بدر شحاتة عبد النبي، محافظة المنيا.

67. إسلام رضا حسان عبد الحميد، محافظة المنيا.

68. محمود حسين زكي حسين الجارحي، محافظة المنيا.

69. رأفت شافعي عيد محمود، محافظة المنيا.

70. محمد إبراهيم محمد أبو العلا، محافظة المنيا.

71. عماد الدين عطية عبد الله عبد الوهاب، محافظة المنيا.

72. حسن سيد عبد الغني خلاف، محافظة المنيا.

73. محمود محمد أحمد عبد النبي، محافظة المنيا.

74. أحمد عبد الرحمن سليم محمد، محافظة المنيا.

75. إبراهيم محمد السيد القط، محافظة المنوفية.

76. محمد رجب السيد شعبان، محافظة المنوفية.

77. عبد الكريم مصطفى محمد أحمد أبو العنين، محافظة المنوفية.

78. صالح صادق صالح علي، محافظة المنوفية.

79. شريف محمد أبو ذكري، محافظة المنوفية.

80. محمود فرحات محمود فرحات، محافظة المنوفية.

81. عبد الرحمن عنتر رضوان بحيري، محافظة المنوفية.

82. أحمد بسيوني علي عبد الرحمن، محافظة المنوفية.

83. محمد الدسوقي عثمان جاد الحق، محافظة المنوفية.

84. أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي، محافظة المنوفية.

85. محمد عبد الرحيم عبد المعطي زيد، محافظة المنوفية.

86. أحمد محمد محمد المزين، محافظة المنوفية.

87. محمود السيد حلمي الشنواني، محافظة المنوفية.

88. رمضان حامد عبد المنعم خليف، محافظة المنوفية.

89. رضا عبد الله محمد الحداد، محافظة المنوفية.

90. محمد عبد الحميد أحمد شحاتة، محافظة المنوفية.

91. خلف أحمد خلف السيد، محافظة المنوفية.

92. محمد فهمي أحمد عيسى الخولي، محافظة المنوفية.

93. إسلام محمد إسماعيل مصطفى، محافظة المنوفية.

94. سعيد فتحي علي علي، محافظة المنوفية.

صرف العمامة الأزهرية

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الثانية من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي 10000 عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: «الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء»، في إطارحرص وزارةالأوقاف على توفيرالزي الأزهري كاملًا للأئمة.

وطالبت الوزارة الأئمة استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة، علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 2/ 9 /2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.